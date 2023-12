La Diocesi amplia i suoi orizzonti. Nasce la commissione per le persone con disabilità

La Diocesi di Grosseto dà vita, all’interno dell’ufficio catechistico, alla commissione diocesana per le persone con disabilità. Ne Ne fanno parte Lorella Ronconi, promotrice della campagna nazionale #solounminuto, catechista, impegnata da sempre sul fronte dei diritti dei disabili e tra i soci fondatori della Fondazione Il Sole; Giordano Garosi, presidente del Centro volontari della sofferenza (Cvs) e coordinatore nazionale per l’Italia del Cvs internazionale; Laura Detti, anch’essa del Cvs e Licia Giallini, insegnante di scuola dell’infanzia. Scopo di questa commissione è di promuovere una pastorale sempre più attenta all’inclusione, nelle parrocchie, di persone con disabilità e sensibilizzare alle buone pratiche che su questo versante si stanno sviluppando a livello nazionale. "Scopo di questo servizio – spiega Daniela Rossi, direttrice dell’ufficio catechistico – è prima di tutto facilitare la riflessione su come le nostre parrocchie e l’intera comunità diocesana possano essere sempre più luoghi accoglienti e includenti per le persone con disabilità". "La prima occasione – spiega don Paolo Gentili – per riflettere in modo corale su questo è offerta dalla Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, celebrata domenica scorsa. Proclamata nel 1992 dall’Onu, la giornata focalizza il dibattito e il confronto pubblico sul tema del diritto universale alla piena ed effettiva partecipazione di ciascun individuo alla sfera politica, sociale, economica e culturale della società e sulla necessità di contribuire all’eliminazione di tutti gli ostacoli che limitano il rispetto dei diritti imprescindibili della persona. Questo è un tema che sta a cuore anche alla nostra comunità". Cogliendo, dunque, l’occasione della Giornata, l’ufficio catechistico ha deciso di organizzare per domenica un pomeriggio di incontro e ascolto, con i soggetti che nel nostro territorio si occupano di disabilità e con le famiglie che vivono questa situazione, a partire dalle 15.30, nei locali della parrocchia Ss Crocifisso. Incontro che si concluderà alle ore 18 con la Messa presieduta dal Vescovo stesso. "Ai parroci – spiega l’ altro direttore dell’ufficio Fabio Nicosia – abbiamo fornito una scheda, che può essere utilizzata dai catechisti nei loro gruppi di bambini, ragazzi, giovani, adulti per riflettere sulla vita dei nostri fratelli e sorelle che vivono disabilità fisiche, cognitive, sensoriali. Stiamo inoltre cercando di fare un censimento della presenza delle persone con disabilità nelle nostre comunità. È un primo tentativo, sul quale crediamo molto, perché anche questo è un modo di fare cammino sinodale mettendosi in ascolto della realtà attorno a noi e che bussa alle porte delle nostre comunità. Per questo rinnoviamo l’appello a collaborare".