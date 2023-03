La cultura che fa bene Un libro alla biblioteca per scoprire il fiume

Il Kiwanis Club, realtà associativa da sempre vicino ai bisogni della popolazione delle Colline Metallifere, ha donato alla biblioteca comunale di Massa Marittima il libro per ragazzi dal titolo "Che cos’è un fiume?", scritto da Monika Vaicenaviciene, edito da Topipittori. Andrà ad arricchire la vasta scelta di volumi che è possibile richiedere in prestito. Una bella iniziativa quella del Kiwanis che da sempre è attento alla valoriozzazione della cultura soprattutto giovanile. Il libro accompagna i giovani lettori alla scoperta dei fiumi del mondo e delle loro straordinarie particolarità e al tempo stesso li aiuta ad acquisire consapevolezza della grande responsabilità che abbiamo nel preservare la risorsa idrica e più in generale l’ambiente. Il volume è stato consegnato ieri mattina direttamente nelle mani di Ivan Terrosi, assessore comunale all’Ambiente e alla Transizione ecologica del Comune di Massa Marittima, da Loriano Lotti, presidente di Kiwanis di Follonica, Marco Bruni, luogotenente governatore eletto divisione 8 Toscana e Guido Mario Biagini past president del club follonichese. Hanno partecipato all’iniziativa i bimbi della scuola materna ai quali è stato letto un racconto sul ciclo dell’acqua e su ciò che tutti noi possiamo fare nel nostro piccolo per non sprecarla. Alla fine erano tutti molto entisiasti anche perchè avevano capito il messaggio importante.