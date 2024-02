La crisi del commercio. Persi 346 negozi in tutta la provincia. Tengono le librerie

"Contiamoci". E’ questa il nome dell’analisi sullo stato di salute del commercio in provincia di Grosseto effettuato da Confesercenti. L’obiettivo dell’associazione è chiaro: far capire o quantomeno dare un’impressione complessiva dell’impatto che il commercio imprime nel nostro territorio e di conseguenza nelle nostre vite. Vige comunque la percezione che il commercio stia subendo un processo di ri-adeguamento col pilota automatico. Ma dell’equilibrio sistemico tanto agognato dagli studiosi qualche anno fa, la Maremma è molto lontana. Un processo cruciale, dunque, a cui le imprese maremmane stanno andando incontro, che può essere decisivo per la sorte delle comunità stesse. E la fotografia degli ultimi dieci anni del commercio può essere raccontata solo con una parola: drammatica. Sono 346 i negozi che hanno abbassato la saracinesca nell’ultimo decennio in Maremma (dal 2012 al 2022). Senza considerare che il 2023 è andato pure peggio, una tendenza che si registra anche nella regione Toscana (-5.291). In provincia, in pratica, ci sono il 9% di negozi in meno. "Il calo è purtroppo generalizzato – ha iniziato Marco Di Giacopo che ha analizzato e redatto i dati per Confesercenti – I negozi di abbigliamento sono diminuiti di 114 unità, il 16% in meno. Diverso il caso delle librerie: adesso in Provincie ce ne sono 40, più sedici negozi. Un dato che è in controtendenza anche rispetto a quello della Regione, dove si è registrato un -3,6%. Ma tutto questo non compensa il netto calo di un settore analogo, che è quello delle edicole e delle librerie. Che hanno perso 39 rivendite. Malissimo anche il commercio ambulante: 41 esercenti in meno in dieci anni è un dato che deve far riflettere. Considerando che questa tipologia di commercio ha meno spese rispetto al classico negozio". Funzionano, come era prevedibile, i negozi on-line che sono cresciuto di oltre 100 unità in dieci anni. "Si tratta della nuova frontiera del commercio alla quale non possiamo esimerci di fare i conti – ha aggiunto Di Giacopo – Un settore florido che però non riesce a compensare i negozi chiusi. Attività che tra l’altro non portano a nuove occupazioni". L’ossatura economica dell’Italia è quella delle piccole imprese: in Maremma il 37% è composto da esercizi non specializzati. Poi abbiamo il 26% dell’alimentare, il 13 degli articoli culturali e ricreativi (tra cui le librerie), e il 9% da esercizi specializzati (abbigliamento, medicinali, fiori). "Stiamo vivendo un periodo nerissimo – ha iniziato Giovanni Caso, presidente di Confesercenti – gli ultimi dieci anni analizzati ci fanno capire che siamo entrati in un tunnel dal quale sarà difficile uscire. L’unico dato in controtendenza è quello delle librerie e l’impennata degli esercizi che che effettuano una vendita on line. Per il resto le chiusure non vengono compensate. E questo, tra qualche anno, diventerà un grandissimo problema". Il report è stato apprezzato dal presidente della Provincia, Francesco Limatola, che ha precisato come "emergono dati importanti di questi dieci anni. Quello del commercio è il settore che è cambiato di più. Su questo influisce sicuramente la perdita del potere d’acquisto delle famiglie". Limatola ha ricordato come durante la pandemia i negozi di vicinato abbiano fornito e garantito servizi insostituibili svolgendo anche una funzione sociale. Limatola ha sottolineato l’importanza della collaborazione con le associazioni di categoria. "Credo che i negozi di vicinato debbano fare un salto di qualità, diciamo così, guardando alla digitalizzazione come un’opportunità – ha concluso Limatola –. Ci sono Ccn che, grazie alla digitalizzazione, stanno portando benefici a tutti i negozi che rappresentano". Il presidente è poi rimasto positivamente colpito dal dato sulle librerie anche nell’ottica di uno sviluppo delle politiche culturali".

