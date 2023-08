La contrada del Monumento al top A cena in 170 e quattro battesimi

Quattro battesimi e oltre 170 persone a cena. Sono questi i numeri che la contrada Monumento ha fatto registrare in occasione della festa titolare di martedì scorso e che fanno ben sperare il capitano Diego Pelosi. La festa del Monumento che cade il 29 agosto ed è in onore di San Giovanni Decollato e chiude le feste titolari delle 4 contrade di Castel del Piano. "Sono stati battezzati 3 bambini e un adulto – commenta Pelosi –. La festa è riuscita, alla cena hanno partecipato oltre 170 contradaioli e in più abbiamo visto sfilare i ragazzi che hanno frequentato il corso di tamburini e alfieri, ieri per loro è stato il momento dell’esordio ed erano molto emozionati. Sono felice di essere sostenuto da una contrada carica, unita e con tanto entusiasmo". Da ieri l’Amministrazione comunale e i popoli delle quattro contrade hanno inaugurato i 9 giorni di appuntamenti di avvicinamento alla carriera dell’8 settembre. Le bandiere di Borgo, Monumento, Poggio e Storte sventolano sulla facciata del palazzo comunale e questo sta a indicare che nella cittadina amiatina tutto è pronto per i giorni del Palio. A proposito di possibile monte Pelosi smentisce le voci di fantini di contrada. "Non abbiamo monte fisse – conclude – attendiamo la scadenza delle iscrizioni dei cavalli, dopodiché inizieremo a fare i nostri passi".

Sul fronte dell’organizzazione della corsa in programma l’8 settembre è arrivata la riconferma del mossiere. Sarà nuovamente Andrea Calamassi a decidere quando e come abbassare il canape di piazza Garibaldi. Dopo la doppia presenza nel 2022 per il Palio straordinario e quello ordinario torna nuovamente a Castel del Piano forte dell’esperienza maturata e della fiducia degli organizzatori, Calamassi è pronto per una carriera. In piazza Garibaldi intanto procedono i lavori di allestimento, mentre i prossimi appuntamenti a dettare l’agenda paliesca sono la scadenza delle iscrizioni dei cavalli alle batterie di selezione, prevista per sabato. Possono essere iscritti cavalli anglo-arabi di quattro anni ed oltre. La presentazione del drappellone è invece in programma domenica mattina. Le batterie per la scelta dei cavalli invece si correranno mercoledì 6, mentre giovedì 7 settembre si svolgeranno le due prove (momento in cui si potrà vedere chi saranno i fantini, tra cui non ci sarà sicuramente l’infortunato Brigante per il Borgo) e una nuova edizione del Memorial Pioli. Venerdì 8, infine, l’appuntamento con il Palio delle Contrade.

Nicola Ciuffoletti