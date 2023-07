La Conad nuovo main sponsor del Ccn a Castiglione della Pescaia

Conad diventa main sponsor di tutti gli eventi promossi dal Centro Commerciale Naturale della Piccola svizzera. È questo il frutto dell’accordo tra Ccn e Clodia Commerciale, la società proprietaria dei negozi Conad di Grosseto. Conad ha assicurato il proprio sostegno economico a tutti gli eventi che saranno organizzati a Castiglione della Pescaia per i prossimi tre anni, con possibilità di rinnovare la collaborazione. "Riconosciamo nel rapporto con le persone e con il territorio un elemento chiave del successo dei nostri punti vendita – ha commentato Paolo degli Innocenti, proprietario e socio di Clodia Commerciale – Per questo siamo felici di diventare main sponsor degli eventi del Ccn, perché, secondo noi, è importante restituire sempre qualcosa, in termini di servizi, di sostegno e attenzione al territorio in cui decidiamo di investire per concorrere al suo sviluppo e al benessere della comunità locale". "Siamo entusiasti di aver rinnovato la collaborazione con Conad e nello specifico con Clodia Commerciale – ha detto dichiara Alessio Schiano, presidente del Ccn di Castiglione della Pescaia – rafforzando questo legame con un accordo triennale che permetterà di rendere il centro del paese una fucina di eventi, sia in estate che in inverno. Creeremo una fattiva collaborazione tra le attività associate e il Conad al fine di richiamare sempre più persone nel nostro centro abitato, durante tutto l’anno. La nostra associazione vive grazie ai contributi e alle sponsorizzazioni ed avere un partner così importante ci rende entusiasti e lungimiranti per i prossimi anni". "Sono molto soddisfatta - dichiara la sindaca di Castiglione della Pescaia - di questo rinnovato accordo tra Conad e Ccn di Castiglione della Pescaia che evidenzia l’importanza del sostegno dell’imprenditoria locale alle associazioni del territorio. Ciò garantisce la possibilità di realizzare eventi promozionali delle bellezze e delle eccellenze della nostra terra che sono il volano essenziale della sua conoscenza".