La Casa Rossa Ximenes di Castiglione protagonista al Lubec di Lucca

"Siamo orgogliosi di essere stati scelti come uno dei migliori progetti di federalismo demaniale con il passaggio della proprietà della Casa Rossa Ximenes dal Ministero dei Beni Culturali al Comune. Stiamo portanto avanti tanti progetti per la valorizzazione di questa struttura così importante per il nostro territorio". Il sindaco presenta così la partecipazione al Lubec, la XIX edizione dell’incontro organizzato da Promo Pa Fondazione e sostenuto dagli enti del territorio, dalla Regione e dal Ministero della Cultura, che si svolge a Lucca per promuovere lo sviluppo a base culturale per la crescita, la competitività, l’innovazione del Paese. Il sindaco Elena Nappi interverrà giovedì al convegno "La valorizzazione dei beni culturali: il federalismo demaniale come nuova opportunità" presentando il caso di Casa Rossa Ximenes. Nel 2021 il Comune di Castiglione ha firmato l’atto che sancisce il trasferimento definitivo e gratuito della Casa Rossa dallo Stato al Comune. La tappa più importante del procedimento di federalismo demaniale che ha permesso di avviare un complesso programma di valorizzazione della struttura, già sede del museo interattivo e del centro di documentazione. "Stiamo puntando a una valorizzazione sia interna che esterna di Casa Rossa Ximenes – dice il sindaco – abbiamo già cominciato a lavorare per l’abbattimento delle barriere architettoniche, per mettere a norma gli impianti antincendio ed elettrici, per sostituire gli infissi e realizzare un impianto di climatizzazione per la riqualificazione dell’efficientamento energetico e continueremo ad andare avanti su questa strada. Finché la struttura non è diventata di nostra proprietà non potevamo effettuare investimenti o candidarla a bandi, ma ora pensiamo a progetti di valorizzazione". Nel futuro della Casa Rossa ci sono programmi volti al turismo sostenibile legati alla biodiversità della Riserva della Diaccia Botrona. E per il 2024 il Comune sta lavorando al riconoscimento di Casa Ximenes come museo di interesse regionale, con lo stesso percorso effettuato da oltre 10 anni per il Muvet.