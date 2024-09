La cantante Monavrìl a "Music & Wine"

Dopo un’estate musicale entusiasmante che ha sempre fatto registrare il tutto esaurito in occasione di ciascun concerto, il 34° Festival Internazionale Music & Wine torna alle Terme Marine Leopoldo II di Marina di Grosseto con gli ultimi tre interessanti appuntamenti di fine estate. Si inizia oggi alle 21 con lo spettacolo "Un soffio fra le nuvole", una nota di freschezza musicale che prende spunto da un lavoro musicale e discografico dal saxofonista e compositore Alberto Napolitano e che coinvolge in questo concerto la splendida voce della cantante foggiana Monavrìl, il pianoforte di Angela Trematore e il sax di Marco Destino, in un percorso musicale libero che spazierà dal pop, al jazz fino alla canzone d’autore e che renderà ancora più accattivante il già intricante mix voce, sax e pianoforte.

Il gruppo infatti, prendendo spunto da composizioni originali di Napolitano, affronterà standard conosciutissimi quali "La Vie en Rose" di Edith Piaf, "Tanti Anni Prima" di Astor Piazzolla, oltre a brani di Gershwin, Glass, Newman e King fino al pop internazionale per una serata di grande relax. Il prossimo appuntamento musicale del Festival presso le Terme è atteso poi per sabato 21, protagonisti saranno la soprano Claudia Carletti e la pianista Nicoletta Latini. I concerti sono gratuiti.