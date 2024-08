La Bandiera Verde assegnata a Follonica come località balneare a misura di bambino

MASSA MARITTIMA

"La radiologia a metà con Castel del Piano è un pessimo segnale di inizio legislatura". Inizia così Paolo Mazzocco, consigliere di minoranza del Comune di Massa Marittima. "Il primario di radiologia sarà in condivisione – ha aggiunto –. I miei appelli a rifiutare questa ennesima declassificazione sono stati inascoltati dalla nostra nuova amministrazione e, purtroppo, anche dalla nuova di Follonica che evidentemente ha accettato in silenzio la condanna definitiva della sua radiologia, chiusa da un anno". Secondo Mazzocco il "Sant’Andrea ha sempre avuto il suo primario di radiologia che, ricordo per l’ennesima volta, è il motore di un ospedale. Il fatto che dal pensionamento dell’ultimo primario, la dottoressa Sonnati, questa figura non sia stata mai sostituita non giustifica l’enfasi con cui il gruppo di maggioranza Pd di Massa Marittima ha accolto la notizia, anzi, aggrava la sua posizione di inerzia e scarsa lungimiranza".

"Provate ad immaginare – aggiunge Mazzocco – se lo avessero proposto ad Orbetello: gli avrebbero risposto in malo modo. Ma Orbetello è distretto sanitario, noi lo abbiamo smantellato a favore di Grosseto. Ed è per questo che la posizione di Follonica, storicamente silente e complice con i sindaci (e vicesindaci) del Partito Democratico appare paradossale in questa situazione. Battete un colpo vi prego, il Sant’Andrea non è dei massetani, men che mai del Pd. Anche se non sembra, è di tutti i cittadini – chiude Mazzocco – anche follonichesi".