"Kid Pass Days" nei musei castiglionesi . Giornata di cultura a misura di bambino

Nei musei di Castiglione torna il "Kid Pass Days", una giornata dedicata alla cultura a misura di bambino. Anche quest’anno i musei di Castiglione aderiscono all’evento nazionale dedicato alle famiglie per scoprire il patrimonio culturale, storico, artistico e scientifico d’Italia. Oggi e domani si terrà in simultanea sull’intero territorio nazionale una maratona di eventi in spazi culturali, musei e parchi archeologici, con lo scopo di diffondere l’accessibilità della cultura a misura di bambino. L’amministrazione castiglionese è da sempre molto attenta e vicina alla formazione delle nostre giovani generazioni, perché acquisiscano competenze e conoscenze divertendosi ma contemporaneamente scoprendo il mondo che li circonda, per questo i musei del territorio sono a loro disposizione in ogni momento dell’anno. Per celebrare il decimo compleanno dell’iniziativa l’appuntamento è per oggi alle 15,30 al Muvet "Isidoro Falchi" di Vetulonia con un laboratorio sull’arte del mosaico. I bambini dai 5 agli 11 anni scopriranno cosa è e come si realizza un mosaico e avranno l’opportunità di crearne uno utilizzando vere tessere di pietra bianche e nere, liberando contemporaneamente manualità e fantasia. Domani dalle 10 alle 13 si terrà un laboratorio per bambini dai 5 ai 12 anni al Museo della Casa Rossa Ximenes - Riserva Naturale Diaccia Botrona, ma anche un’avvincente caccia al tesoro per famiglie alla ricerca del tesoro perduto della Casa Rossa. Nel pomeriggio, alle 15, la caccia al tesoro si sposterà a Vetulonia. I bambini dai 7 agli 11 anni potranno cercare "L’oro degli Etruschi" alla Tomba della Pietrera. Gli eventi sono gratuiti e su prenotazione obbligatoria ai numeri 0564 927241 e 0564 927224.