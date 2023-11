KaraokCanto. Pronta la sfida senza limiti di età

Sei un cantante dilettante? Daniela Sampieri presenta la prima edizione di KaraoKCanto, il concorso dedicato a tutti gli appassionati di canto che vogliono mettersi alla prova in una competizione emozionante e istruttiva. L’evento, in programma il 6 e il 20 dicembre, è diviso in due fasi: una prima dedicata all’eliminatoria e una seconda alle finali. Il concorso sarà ospitato nel "Salotto del Contadino", il locale in via Serenissima, a Grosseto, ed è aperto a cantanti dilettanti di ogni età e provenienza, escludendo solo coloro che vantano una professione nel settore musicale. I partecipanti avranno l’opportunità di esibirsi con due brani per serata, scegliendo tra un vasto repertorio di canzoni italiane e straniere, supportati da basi musicali. La giuria, composta da esperti di alto profilo del panorama musicale e artistico italiano, includerà Alessandro Golini, Fabio Cicaloni, Isabella Del Principe, Daniele Sarno e Alessandro Baldi. Oltre a esprimere il loro voto, i giurati forniranno preziosi consigli per migliorare le performance dei partecipanti e orientarli nel loro percorso musicale. La conduzione della serata sarà affidata a Daniele Sgherri, un conduttore noto per la sua simpatia ed entusiasmo nel coinvolgere il pubblico. Tutti gli aspetti tecnici della serata saranno gestiti dalla cantante Sabrina Caprio, mentre Ursula Prot si distinguerà come preziosa collaboratrice di Daniela Samperi, occupandosi dell’allestimento della sala e della gestione del servizio al tavolo. Durante la prima serata, il pubblico avrà l’opportunità di votare per assegnare il premio KaraoKCanto Look e il premio KaraoKCanto Simpatia. Inoltre, saranno consegnati i primi due premi offerti dagli sponsor dell’evento. La finale culminerà nella selezione dei 3 super finalisti, i quali avranno l’opportunità di utilizzare un jolly, esibendosi in duetto con una persona fuori concorso a loro scelta, anche professionista o il proprio insegnante. Il primo premio consiste nella registrazione di un brano nello studio professionale di registrazione Music Factory. Per partecipare al concorso, è necessario contattare il numero 339-3007460.