Julia Covitto protagonista a "X Factor"

La cantante Julia Covitto a "X Factor", esperienza per Jungle Julia nella famosa trasmissione di Sky. L’artista, che da qualche tempo vive a Roma, è stata protagonista per due puntate: prima alle audition, dove si è presentata cantando un pezzo dei Marlene Kuntz, Nuotando nell’Aria, accompagnata dalla sua chitarra. L’esibizione le era valsa il passaggio ai Bootcamp, nonostante il "no" di Achille Lauro, giudice che le è poi capitato nel "livello successivo", in cui gli artisti assegnati a un relativo giudice venivano scelti o eliminati tramite il famoso sistema delle sedie. Sedia sulla quale Julia si era anche seduta fino all’ultimo concorrente, la band I Patagarri, con il giudice Achille Lauro che ha deciso di fare lo "switch", eliminando di fatto Jungle Julia dalla trasmissione. In cui, però, ha fatto una bellissima figura, esibendosi nella sua seconda puntata con un pezzo pieno di emozioni come Rid Of Me di Pj Harvey, sempre con la sua chitarra. Per l’artista orbetellana rimane comunque la vetrina di fronte a milioni di spettatori televisivi. "Sto lavorando sulle mie cose esternamente alla tv – racconta –. Come sul mio album con persone che stimo musicalmente, come Daniele Fiaschi che è il chitarrista di Daniele Silvestri e Max Gazzè. Mi sto muovendo al di fuori, ma ho fatto questa esperienza che crea un po’ di visibilità".

Andrea Capitani