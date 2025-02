Istituto ’Fossombroni’. Il corso "4+2" è realtà. Dopo il quadriennio si aprono tre strade

L’Istituto superiore "Fossombroni quest’anno ospita 1200 alunni e per il prossimo anno ci sono ulteriori segnali positivi: gli iscritti al nuovo anno sono leggermente superiori all’anno precedente e la buona notizia è che il nuovo corso chiamato "4+2" ha buonissime probabilità di partire. Sono infatti 216 i nuovi iscritti all’istituto, 118 hanno scelto il settore economico e tra questi ci sono anche quelli che si siederanno sui banchi della prima classe del "4+2".

"Ancora non sappiamo bene quanti sono i nuovi iscritti – commentano dalla direzione dell’istituto –, non sono molti ma sufficienti. Crediamo possano garantire l’inizio del corso a settembre".

Anche la dirigente, Manuela Carli, insomma, è ottimista anche perché, al momento, il corso in 4 anni per Tecnico del Turismo è solo in questa scuola dell’intera provincia. Per gli studenti dell’istituto si tratta di un’opportunità unica per ottenere il diploma un anno prima e progettare il proprio futuro professionale.

La novità è stata lanciata lo scorso anno dal ministero dell’Istruzione e del merito, ovvero un percorso di studi per accedere all’esame di maturità in quattro anni senza venir meno alla qualità della formazione; dopodiché decidere se entrare nel mondo del lavoro, proseguire nella specializzazione tecnica, con un corso di 2 anni in una Its Academy, o iscriversi all’università. Dunque, un’opportunità per gli studenti, che in Maremma è arrivata quest’anno, all’Istituto superiore "Vittorio Fossombroni" di Grosseto, prima scuola della provincia ad adottare il modello tecnoclogico-professionale "4+2".

Nel dettaglio la dirigente Manuela Carli spiega in cosa consiste.

"Il modello 4+2 è estremamente innovativo ed è pensato per formare tecnici specializzati, nel nostro caso nel settore del turismo, non in 5 ma in 4 anni, al termine dei quali gli studenti sostengono l’esame di maturità. Conseguito il diploma, hanno tre possibilità: proseguire con il ’+ 2’, ovvero due anni nell’Its Academy di filiera e ottenere il titolo di tecnologo, un diploma di livello europeo 5, equivalente a una laurea triennale; iscriversi all’università; entrare direttamente nel mondo del lavoro. Si può anche scegliere un Its non di filiera, cioè non incentrato sul turismo, ma in questo caso si deve sostenere un test di ingresso".

La vera novità è quella della pratica che si accompagna alla teoria e che prepara i ragazzi a confrontarsi subito con il mondo del lavoro. Accanto alle ore di lezione nelle materie teoriche, sono previste, infatti, 561 ore in 4 anni dedicate al potenziamento già a partire dal primo anno, con l’opportunità di uno stage all’estero il quarto. Dunque, lo studente che al termine dei quattro anni consegue il diploma, è in grado di essere operativo nei diversi contesti di impresa, conoscendone gli obiettivi e le dinamiche gestionali, con particolare riferimento all’aspetto amministrativo e commerciale.