Mufloni sull’Isola del Giglio, monitoraggio dei volontari: “Il bracconaggio è in aumento”

Isola del Giglio, 29 dicembre 2023 – Volontari della Lega per l'abolizione della caccia in questi giorni sono in supporto al coordinamento “Guardiani dei mufloni” sull'Isola del Giglio come osservatori a protezione della fauna selvatica, per segnalare eventuali episodi di bracconaggio e per verificare quanto accaduto sull'abbattimento dei mufloni. Lo riporta una nota della Lac che denuncia che il fenomeno del bracconaggio “che sembrava fosse in netta diminuzione, se non del tutto debellato, è ora invece ripreso con forza”.

“Si è vista - spiega una nota - una recrudescenza del bracconaggio con l'utilizzo di lacci per la cattura del coniglio selvatico, complici probabilmente le ultime leggi da parte del governo in favore della caccia, le delibere di Regione Toscana di abbattimento dei mufloni, l'ufficializzazione da parte del Parco di catture ed eradicazione di questa specie».

La Lac ha chiesto l'intervento dei carabinieri, che sono intervenuti effettuando il sequestro di trappole e lacci, cui seguirà denuncia alla procura di Grosseto. "Vogliamo inoltre denunciare una importante presenza di appostamenti abusivi di caccia”, aggiunge la stessa nota, in cui si riferisce pure “bossoli di cartucce utilizzate e abbandonate, anche nei vigneti e in prossimità degli stessi nei quali si produrranno vini pregiati” mentre “in questi giorni stiamo rinvenendo una grande quantità di lacci per la cattura di mammiferi, assieme a esche e bocconi avvelenati, su tutta l'isola e addirittura nel Parco nazionale”.