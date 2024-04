Isola del Giglio, tragedia in mare: 36enne annega mentre si immerge in apnea. Inutili i soccorsi

Isola del Giglio (Grosseto), 26 aprile 2024 – Un uomo di 36 anni, Raffaele Gulmanelli, è annegato nel mare davanti all’Isola del Giglio, mentre faceva immersioni in apnea. E’ intervenuta la Capitaneria di porto che ha recuperato il corpo dell’uomo, ormai senza vita, portandolo al porto. Nel frattempo erano stati attivati un’ambulanza con medico a bordo e l’elisoccorso Pegaso, ma quando la motovedetta è giunta a terra i sanitari non hanno potuto fare altro che confermare il decesso dell’uomo.

La vittima era descritta come un istruttore subacqueo molto esperto. Dalle prime informazioni Gulmanelli, emiliano romagnolo, era originario di Bologna. Appassionato di pesca, si trovava all’Isola del Giglio per trascorrere il ponte del 25 aprile. E’ morto mentre stava effettuando una battuta di pesca in apnea, disciplina di cui era appassionato. Era andato in mare da solo: quando gli amici non lo hanno visto tornare hanno dato l’allarme. Il corpo è stato trovato davanti alla punta di Capel Rosso.