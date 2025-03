Involuzione inspiegabile. Grifone, quinto posto...

Significativo il dato che emerge dall’ultima giornata di campionato. Tutte le squadre di alta classifica hanno vinto: Livorno primo con 63 punti, Fulgens Foligno 48, Seravezza Pozzi 46, Siena 43. L’unica sconfitta della giornata è arrivata dal Grosseto in quel di Trestina: i biancorossi di mister Consonni ora sono scivolati al quinto posto con 42 punti.

A parte il fatto della rimonta effettuata dal Siena ai danni del Grifone un dato saliente è quello relativo all’obiettivo stagionale (chiaramente di riserva, dopo il volo spiccato dal Livorno verso la serie C) del secondo posto e vittoria nei playoff che si è dato la società del patron Gianni Lamioni nelle ultime settimane. Un obiettivo, quello di riserva, che sembra diventare un’utopia dopo dal momento che la Fulgens Foligno, attuale seconda, si trova già a sei punti di vantaggio sul Grosseto.

Difficile cercare di capire l’origine dell’involuzione. Una società come quella biancorossa che non ha mai fatto mancare nulla ai giocatori e allo staff tecnico, purtroppo, sta ricevendo una risposta negativa da parte dei giocatori che, secondo noi, sono stati sopravalutati in occasione delle due sessioni del calcio mercato. Da diverse settimane, in occasione della presentazione della gara domenicale parliamo di "un pronto riscatto da parte del Grifone" che, però, tarda ad arrivare. E domenica allo "Zecchini" arriva il Follonica Gavorrano.

Paolo Pighini