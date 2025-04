Invictagirls under18: stagione straordinaria, fermate in semifinale dalla Savino del Bene

Le Invictagirls under18 tra le migliori quattro squadre della Toscana. Si ferma in semifinale la corsa delle ragazze dell’Invicta che chiudono con un grande risultato. Non riesce l’impresa alle ragazze dei coach Spina e Chiappelli di ribaltare a Scandicci il match d’andata contro la Savino del Bene che passa per 3 a 0 dopo due set lottati punto a punto. Concluso il campionato giovanile per le grossetane che adesso si concentreranno sull’accesso ai playoff di serie D, visto come la stessa squadra ha disputato in contemporanea due campionati.

"Siamo molto orgogliosi delle nostre ragazze che hanno fatto finora una stagione straordinaria - commentano i due coach Stefano Spina e Andrea Chiappelli -, andavamo ad affrontare una squadra forte, Savino del Bene era la formazione da battere e speravamo di incontrarla il più tardi possibile. Su due gare è passata la squadra forte e completa". La formazione di Scandicci ha vinto andata e ritorno contro l’Invicta a dimostrazione del proprio potenziale.

"Abbiamo fatto – continuano gli allenatori - un percorso in crescendo da parte delle nostre atlete che partita dopo partita sono migliorate. Adesso dobbiamo pensare al campionato di serie D: al momento siamo secondi e con due punti nelle prossime due gare accederemo ai playoff per tentare di salire in serie C". Comunque vadano le cose, è un stagione da incorniciare per questo gruppo che si congeda dal giovanile ai vertici della Toscana e sta ancora lottando per salire di categoria nel campionato senior.