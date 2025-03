Invicta inarrestabile. Quarta vittoria di fila

Quarta vittoria di fila per l’Invicta maschile nel torneo di serie B. La ventitreesima giornata del campionato sorride ai grossetani che stendono la giovane squadra dell’Isomec Parma 3-0 (25-20, 28-26, 25-14). La formazione parmigiana, giunta a Marina di Grosseto, seppur squadra praticamente retrocessa ha giocato bene mettendo in difficoltà il team di Fabrizio Rolando. L’Isomec Parma a dispetto della sua ultima posizione di classifica ha lottato alla pari con i grossetani, prima di arrendersi definitivamente nell’ultima frazione di gioco.

Un successo, quello conquistato a spese della formazione emiliana reso ancora più bello dal quarto risultato utile consecutivo della stagione. Il primo set inizia male per i grossetani, sotto 7-5, ma poi con una reazione importante l’Invicta si porta in vantaggio per 15-12. L’ace di Rossi dà il 21-18 ai grossetani, Alessandrini non si fa pregare e su alzata di Cordano siglare il set point del 25-20 che vale il successo nel primo set per i biancorossi.

Nel secondo set Parma parte forte e la sfida si gioca sull’equilibrio: la sfida si protrae fino al 24 pari; Serafini è murato da De Matteis e i grossetani vanno avanti per 25-24. Montali al centro mette palla a terra per il 25 pari. Rossi mani e out e 26/25 Invictavolleyball. Belli pareggia ancora i conti con il 26 pari. Ielasi mette a terra il punto del 27-26. Ace di Cordano e il secondo set si chiude qui con il punteggio di 28-26.

Terzo set giocato più in sicurezza e controllo dall’Invicta che inizia con un ritmo molto alto portandosi in vantaggio per 15-6. Coach Rolando va giocare anche i giovani della serie C e i grossetani continuano a segnare punti tenendo a debita distanza il fanalino di cosa, che poi deve arrendersi 25-14. Grossetani che ottengono la quarta vittoria di fila, con un mese di marzo davvero proficuo.