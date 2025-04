Invicta Grosseto Under 19: Campioni Regionali dopo una Finale Epica

La formazione maschile under 19 dell’Invicta è campione regionale. Strepitosa stagione per i ragazzi allenati da Fabrizio Rolando ed Enrico Ferrari che hanno concluso la propria cavalcata vincendo battendo Lupi Santa Croce nella finale, ottenendo per la prima volta nella storia della società questo titolo. Successo in rimonta, dopo essere stati sotto due set a zero, con i grossetani capaci di ribaltare l’incontro fino al 3-2 (30-28, 25-20, 23-25, 23-25, 12-15).

Primo set dominato dall’equilibrio in campo con le squadre che procedono appaiate per tutta la durata fino gli inevitabili vantaggi in cui i Lupi hanno lo spunto finale chiudendo 30-28 dopo aver annullato svariati set point agli avversari. Nel secondo set Santa Croce scappa subito via sulle ali dell’entusiasmo prendendo un vantaggio consistente che l’Invicta non riesce a recuperare, riuscendo ad avvicinarsi solo nella parte finale del set per il 25-20 di un parziale mai in discussione.

Reazione Invicta nel terzo set: i grossetani non ci stanno ad abbandonare le speranze e lottano punto a punto, prendendo un piccolo vantaggio sul 20-17 subito rintuzzato da Santa Croce che impatta sul 20 pari prima di cedere 25-23. Si va al quarto.

Equilibratissimo anche il quarto set con i Lupi che sembrano avere lo spunto decisivo prima di essere ripresi e sorpassati sul filo di lana per il 25-23 che stabilisce che la prima finale giovanile regionale sarà decisa al tiebreak. Nel set decisivo parte subito forte la formazione di Rolando e Ferrari, con Santa Croce costretta a chiedere velocemente due timeout tornando in partita ma non riuscendo a colmare il gap fino al trionfo grossetano che chiude 15-12.

Una finale equilibratissima con tante emozioni, che ha regalato più di due ore di lotta al pubblico e che permette ad Invicta Grosseto di volare alle finali nazioni di Termoli senza scordare i doverosi complimenti ai ragazzi di Santa Croce mai domi.