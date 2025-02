Invicta e Grosseto. Doppio anticipo stasera

VOLLEY

Doppio anticipo di campionato nella serie D di volley femminile. Scendono in campo stasera sia Invicta che Pallavolo Grosseto. Il sedicesimo turno di campionato vede le due formazioni grossetane in campo entrambe in casa. alle 21 al PalaMaroncelli l’Invicta ospita il Versilia Pietrasanta Volley per provare ad allungare la propria striscia positiva in ottica playoff. La squadra allenata dai tecnici Spina e Chiappelli affronta il team di Pontedera, già battuto nettamente nel match di andata. Quarto posto contro penultimo, per due formazioni che hanno decisamente valori opposti e con le grossetane che non dovrebbero avere problemi a portare a casa la vittoria, visti i venti punti di differenza in classifica. L’unica nota negativa può essere la stanchezza, visto che la serie D dell’Invicta è la stessa formazione che disputa il torneo under 18 ed è reduce dalla vittoria sul campo del Bellaria Cappuccini nel turno infrasettimanale, che è falso l’accesso alle finali territoriali under 18. Le convocate: Sara Alfieri, Giovanna Ambrosecchio, Lucrezia Bertelli, Carolina Bianco, Carlotta Bosi, Matilde Bronchini, Erika Fidanzi, Noemi Goracci, Matilda Marzocchi, Camilla Parronchi, Matilde Petrucci, Valentina Rolando, Giorgia Rossi, Marica Saviello, Ilaria Volpi. Per la Pallavolo Grosseto Luca Consani turno casalingo, sempre alle 21, contro l’Ambra Cavallini Volley Pontedera: al PalAzzurri le ragazze allenata dal tecnico Rossano Rossi vanno ancora a caccia della prima vittoria del campionato, che manca ormai da quindici giornate. Grossetane che saranno anche con molte indisponibili, viste le assenze di Balestri e Macchi. Le grossetane, squadra composta da under 16, non ha mai vinto ancora una partita, ma non si dà per vinta. Nella gara di andata la squadra ospite s’impose con il risultato di tre set a uno a dimostrazione di quanto fu lottata la partita da parte dei due sestetti.