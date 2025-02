Investimenti e occupazione, il tavolo

GROSSETOUn incontro conoscitivo per tracciare insieme le linee e le strategie comuni da portare avanti, nell’interesse e per lo sviluppo del territorio. E’ quello che ha unito il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud e l’Associazione nazionale costruttori edili di Grosseto. Ance ha visitato la sede di Cb6: ad accogliere il presidente Massimo De Blasis e il direttore Mauro Carri c’erano il presidente Federico Vanni, il vicepresidente Roberto Olivelli e il direttore generale Fabio Zappalorti. Ance Grosseto vede nel Consorzio un ente moderno che può essere al servizio della comunità maremmana, mentre Cb6 riconosce all’associazione dei costruttori edili un ruolo chiave per la crescita economica del territorio, assolto in modo proficuo da decenni.

"L’impegno di Ance – sottolinea il presidente De Blasis - è quello di garantire risorse, investimenti e occupazione nella provincia di Grosseto. In questo ambito ci aspettiamo che il Consorzio possa coinvolgere le imprese del territorio per i propri interventi e progetti".

"Questo è un compito che il Consorzio ha svolto – ricorda il presidente Vanni - e continuerà a svolgere in futuro affidandosi, quando normativamente possibile, alle realtà economiche locali. Il sostegno alla terra che rappresentiamo è tuteliamo è una missione fondamentale per il Consorzio". Ci sono poi sfide cruciali che non possono che unire l’economia e la tutela dell’ambiente come la difesa del suolo e un approccio consapevole alla risorsa idrica.