Invasione pale eoliche. Assemblea pubblica per fermare nuovi progetti

Pitigliano, 21 luglio 2024 – È estate, fa molto caldo e iniziano le ferie. In questo contesto non proprio favorevole a radunare gli abitanti per un confronto aperto e propositivo, la comunità di Pitigliano sa che deve correre contro il tempo per riuscire a presentare in tempo osservazioni contrarie ai due progetti di Parchi eolici, il primo scade tra due settimane. Sarà possibile replicare quanto accaduto a febbraio? È quello che si stanno chiedendo i comitati ambientalisti. A inizio 2024 contro il primo progetto di parco eolico previsto nella zona Rempillo la comunità pitiglianese fu compatta e il fronte del no fu unito, Trovò inoltre l’appoggio dei comitati ambientalisti (Maremmattiva e Comitato Ambiente e Salute Tuscia), dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Gentili e delle associazioni di categoria. Il risultato fu straordinario, furono formulate 500 osservazioni contrarie alle pale eoliche.

Adesso contro i due nuovi progetti presentati uno da Rwe Rebevables Italia Srl e uno da Visconti Pitigliano srl, si tratta di replicare quanto già fatto ma il contesto è diverso. È estate e molti cittadini sono in ferie. Il tempo per le osservazioni contrarie al primo progetto (quello della RWE Renevables) scade il 7 agosto, il che vuol dire che ci sono a disposizione poco più di due settimane Per questo motivo i comitati che sono fortemente radicati nella zona del tufo chiedono massima partecipazione ai cittadini e il primo step è l’assemblea pubblica in programma giovedì 25 nella Sala Petruccioli, alle 21.

Da qui la comunità di Pitigliano riparte per dire convintamente no a questi due nuovi progetti (34 pale eoliche complessive). Il progetto prossimo alla scadenza riguarda l’impianto eolico "Pitigliano" che insiste nei comuni di Pitigliano e Sorano, costituito da 20 aerogeneratori (pale eoliche) da 7 MW l’uno per un totale di 140 MW. Il progetto è pervenuto ai Comuni in data 8 luglio ma sul sito del Mase non è attualmente consultabile. I comitati annunciano: "Assemblea pubblica urgente" e poi spiegano: "In seguito alla pubblicazione di due nuovi progetti di costruzione di mega parchi eolici nel territorio di Pitigliano, Sorano e comuni limitrofi ci vediamo costretti a rimettere urgentemente in marcia la mobilitazione in difesa del nostra amata terra". È in corso di presentazione da parte del Gruppo Visconti Pitigliano srl, un terzo progetto di un Parco eolico in località Pian di Morrano e località La Rotta, nei comuni di Pitiglano e Manciano, collegato alla rete di trasmissione nazionale, e costituito da 14 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 5,2 MW e di potenza complessiva di 72,8 MW.

Da un punto di vista legislativo il decreto del 21 giugno è molto importante e riguarda anche la Toscana. Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha individuato la ripartizione fra le regioni e le province autonome dell’obbiettivo nazionale di arrivare nel 2030, rispetto al 31 dicembre 2020, ad una potenza aggiuntiva pari a 80 GW, prodotta in Italia da fonti rinnovabili. Nello stesso decreto si stabilisce che le Regioni, garantendo l’opportuno coinvolgimento degli enti locali, hanno il compito di individuare nel loro territorio superfici ed aree idonee e non idonee all’installazione di pannelli e pale eoliche.