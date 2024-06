Interviene il gruppo di minoranza: "Panoramica, lavori necessari"

"Il completamento della Panoramica è fondamentale, un’opera importante e strategica". Il gruppo di minoranza Per l’Argentario, formato da Marco Nieto, Maria Sabatini e Anna Laura Fedele, interviene sull’ultimo consiglio comunale e sulle opere di cui si è discusso in assise. "Il consiglio comunale del 4 giugno ha visto come ordine del giorno la variazione del Dup 2024/2026 per apportare la modifica dell’importo a suo tempo stabilito per il completamento della strada panoramica che collega Porto Santo Stefano con Porto Ercole – sottolineano Nieto, Fedele e Sabatini – aggiungendo, ai due milioni di euro stanziati dalla Regione Toscana, cinquecento mila euro di fondi propri comunali. Noi ribadiamo l’importanza del completamento di questa importante e strategica opera, dimenticata dall’attuale sindaco nei suoi precedenti 10 anni di governo e ritornata all’attenzione grazie alla Regione e al nostro interessamento diretto in campagna elettorale con il presidente Giani, che ha mantenuto la promessa per il nostro territorio. Il completamento della strada Panoramica, già inserito infatti nel nostro programma elettorale nel capitolo "viabilità e parcheggi" al punto 15, in effetti ha un grosso valore dal punto di vista turistico: il periplo del promontorio regala degli scorci inimitabili e mozzafiato, ma è di notevole importanza anche e soprattutto dal punto di vista della sicurezza perché garantirebbe alle nostre frazioni un’alternativa via di fuga". In consiglio comunale si è discusso anche dello stanziamento di 240mila euro per la realizzazione di 11 attraversamenti pedonali rialzati e illuminati. "Anche questo argomento di particolare importanza doveva essere affrontato già molto prima – proseguono – quando lo proponemmo sin dall’inizio del mandato attraverso una nostra proposta via mail, ma soprattutto nel consiglio comunale dell’8 settembre: purtroppo rimase un suggerimento inascoltato e non condiviso dall’attuale maggioranza, che oggi ha cambiato fortunatamente idea. L’installazione di attraversamenti pedonali rialzati e illuminati su tutto il territorio del nostro comune è un intervento fondamentale per garantire la sicurezza degli utenti della strada, in particolare dei pedoni. Ci siamo astenuti, come gruppo consiliare, perché avremmo voluto maggiori garanzie dalla giunta. Naturalmente non staremo a guardare ma vigileremo e segnaleremo, onorando il nostro ruolo di opposizione che la democrazia ci ha portato a ricoprire".