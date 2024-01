Intelligenza artificiale, usi e abusi. Seminario con gli esperti del settore

Si parlerà di intelligenza artificiale nella "Giornata del Diritto e delle Professioni" in programma domani alle 15 nell’aula magna 2 del Polo universitario, in via Ginori. L’evento è organizzato da Fondazione Polo Universitario Grossetano, Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Siena, ComandopProvinciale della Guardia di finanza, Ordine degli Avvocati di Grosseto, Consiglio Notarile di Grosseto, Ordine dei Dottori Commercialisti di Grosseto. Coordinano i lavori Filippo Dami del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Siena, il comandante provinciale della Finanza Nicola Piccinni, Giovanni Puliatti della Corte di giustizia Tributaria. A parlare dell’intelligenza artificiale saranno il notaio Riccardo Menchetti, il maggiore Lillo Salvatore Moresca (Nucleo speciale Tutela privacy e Frodi tecnologiche della Guardia di finanza), Gianluca Navone dell’Università di Siena e l’avvocato Giuseppe Nicosia.

"Il prepotente ingresso dell’intelligenza artificiale nella vita quotidiana – dice Nicosia – pone nuove sfide culturali e giuridiche. Nell’incontro esamineremo lo stato dell’arte della tecnologia, il suo impatto e gli utilizzi, leciti ed illeciti. Verranno analizzate le normative europee ed esaminati i nuovi campi di utilizzo nelle professioni e nelle attività di contrasto al crimine".

Gli iscritti agli albi professionali patrocinanti potranno conseguire crediti formativi. Partecipazione libera e gratuita.