Punta Ala, sfondano il posto di blocco: scatta l'inseguimento

Castiglione della Pescaia (Grosseto), 3 agosto 2022 - Una banda di ladri stava per ripulire le ville di Punta Ala, nel comune di Castiglione della Pescaia, ma i Carabinieri li hanno fatti desistere prima che i malviventi riuscissero nei loro loschi intenti.

Tutto è cominciato quando una pattuglia dell'Arma, che stava facendo uno dei consueti controlli del territorio nella frazione rivierasca maremmana, ha notato una vettura con delle persone a bordo che l'esperienza dei carabinieri faceva percepire come sospette. Quando i sospetti si sono accorti di essere guardati dai militari, sono andati via, in maniera trafelata.

Immediatamente la pattuglia ha diramato la nota di ricerca alle altre auto in servizio. Ha risposto una gazzella del nucleo radiomobile di Grosseto che ha velocemente raggiunto Punta Ala e ha fatto un posto di controllo su una delle vie principali, dove si presupponeva sarebbe passata la vettura sospetta. E infatti poco dopo è passata l'automobile segnalata dalla prima pattuglia.Tutto nella norma: un controllo per verificare chi fossero quei soggetti, se non che, quando il militare ha alzato la paletta, il veicolo non si è fermato all'alt. Anzi: ha pure sfondato il posto di blocco urtando con violenza contro la gazzella al fine di farsi spazio, metterla fuori uso e forse, ferire i militari.

Per fortuna dei carabinieri, i ladri sono riusciti solo nei primi due intenti: la macchina nel violento incidente è rimasta danneggiata nella parte del cofano motore.I militari sono partiti all'inseguimento, ma dopo pochi chilometri, quando stavano per avere la meglio sui criminali, la gazzella si è fermata. La macchina dei delinquenti invece era danneggiata solo alla carrozzeria, perciò ha proseguito la sua folle corsa, dileguandosi.

Le ricerche sono tuttora in corso. Tuttavia l'obiettivo primario è stato raggiunto: non c'è stato nessun colpo nella notte a Punta Ala. Ora, dalle indagini, si cerca di dare loro un identità.