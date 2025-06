Inseguimento folle sull’Aurelia, ruba un camper e fugge all’alt. La corsa finisce in un campo

Grosseto, 4 giugno 2025 – Numerosi gli interventi delle pattuglie dell’Arma dei Carabinieri, che si sono trovati nel weekend del ’ponte’ festivo a fronteggiare emergenze di ogni tipo. Il dispositivo di controllo del territorio è stato dedicato principalmente alla circolazione stradale, atteso il netto aumento dei flussi veicolari registrati nelle zone costiere e lungo le arterie principali di collegamento, teatro di posti di controllo nell’ambito dei quali sono state ritirate due patenti ad altrettanti automobilisti, per gravi infrazioni al codice della strada.

L’Aurelia, in particolare, è stata luogo di un rocambolesco inseguimento, iniziato al confine tra Orbetello e Capalbio e nato da un turista straniero, che tramite il 112 aveva segnalato il furto del suo camper, avvenuto poco prima da un parcheggio vicino ad un supermercato.

Le ricerche delle pattuglie Carabinieri avevano avuto esito positivo, e infatti il mezzo era stato intercettato dai Carabinieri di Capalbio. E’ qui che è nato l’inseguimento, dove il conducente del mezzo rubato ha percorso chilometri in direzione sud, di cui diversi nella corsia opposta, in contromano, per poi uscire e riprendere, stavolta nel verso giusto, l’Aurelia. Dopo una folle corsa, in cui ha danneggiato due mezzi incontrati lungo la strada (senza conseguenze per gli occupanti dei veicoli coinvolti), la persona alla guida ha girato per una strada di campagna, dandosi poi alla fuga a piedi attraverso i campi. Al termine, il camper è stato recuperato e restituito.

Anche a Grosseto le attività sono state numerose, e ai vari controlli si è aggiunto un arresto eseguito in applicazione di una misura cautelare a carico di un cittadino straniero. L’uomo era stato arrestato per furto alcuni giorni prima, e successivamente rimesso in libertà con la prescrizione del divieto di dimora a Grosseto. Misura che l’uomo ha violato, come documentato in precedenza dai carabinieri, per cui il giudice del Tribunale di Grosseto ha ripristinato per lui la custodia in carcere.