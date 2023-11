Inseguimento sull’Aurelia. Anziano fugge all’alt su un camion: non aveva la patente

Grosseto, 2 novembre 2023 – Un inseguimento mozzafiato sull’Aurelia. Concluso dopo circa 70 chilometri a Grosseto Est quando l’uomo, un anziano di 81 anni, è stato fermato dagli uomini della Polizia stradale di Grosseto. Sembrerebbe la trama di un film di Hollywood e invece è successo davvero. Il fatto è accaduto qualche giorno fa e tutto è nato a Piombino quando l’anziano, alla guida di un camion, stava guidando nella cittadina costiera. Alla vista della Polizia municipale di Piombino, non si è fermato all’alt che gli era stato intimato, perché non aveva la patente. Circostanza questa che ha fatto scattare l’inseguimento. L’anziano, che probabilmente si è impaurito e non voleva fermarsi, ha anche rischiato di travolgere un agente della Polizia municipale di Piombino. Sul camion l’uomo aveva caricato anche un mezzo pesante, ha cercato di dileguarsi prima nelle vie di Piombino poi sull’Aurelia, imboccata a forte velocità. La municipale però lo ha raggiunto e l’uomo si è fermato.

Ma quando l’agente si stava avvicinando al camion per aprire la portiera e far scendere l’anziano che stava scappando, l’81enne ha rimesso velocemente il mezzo ed è ripartito rischiando di far cadere e di travolgere l’agente. L’81enne allora ha iniziato a procedere sull’Aurelia in direzione sud e allora l’allarme del fuggiasco è stato diramato alla Polizia stradale che ha competenza sulle strade Statali. I poliziotti della sezione di Venturina si sono immediatamente messi sulle tracce dell’uomo e all’inseguimento del camion intercettandolo poco dopo e seguendolo per non perderlo di vista.

Sul posto sono arrivati anche i colleghi di Grosseto che, all’altezza dell’uscita di Grosseto Est, grazie all’ausilio di due pattuglie, hanno creato una deviazione mettendo le auto della questura grossetana in mezzo alla strada. All’uomo e tutti gli altri mezzi sono stati costretti ad uscire dalla Statale. A quel punto è stato costretto a fermarsi con la strada sbarrata dalle pattuglie. Non voleva aprire la portiera ma poi si è arreso. L’81enne stava viaggiando senza la patente, che gli era stata revocata un po’ di tempo fa, senza aver attivato il cronotachigrafo. Successivamente in questura è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, guida senza patente e rifiuto di dare le proprie generalità.