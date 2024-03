Iniziative in piazza. Screening gratuiti e consulenze dei medici per la prevenzione

Prenderà il via martedì la "Settimana della salute" promossa dal Comune e sabato chiunque potrà intervenire al teatro degli Industri per esporre le proprie critiche o aspetti positivi riguardo alla sanità durante il meeting regionale "Progetti per la sanità grossetana" che prenderà il via alle 8.45.

Martedì alle 10 prenderà il via l’evento in piazza Dante dove chiunque lo vorrà potrà ricolgersi per accedere a screening gratuiti, analisi e prevenzione offerti da Misericordia, Croce rossa italiana e Humanitas, assieme a molte altre realtà del territorio, con attrezzature, medici e personale specializzato.

Martedì dalle 9 alle 12.30 test dell’udito con Askoltaora, dalle 14.30 alle 18 screening oftalmico promosso da Iapb e Uici Grosseto con oculisti e ortottisti dell’ospedale Misericordia. Mercoledì, dalle 10 alle 12, informazione e screening di prevenzione oncologica del colon-retto in collaborazione con medico volontario della Lilt, dalle 14:30 alle 16 consulenza benessere del rachide e pressoterapia in collaborazione con Amb, dalle 16 alle 18 informazione e screening di prevenzione oncologica del cavo orale in collaborazione con medico volontario della Lilt. Giovedì dalle 9 alle 10 consulenza benessere del rachide e pressoterapia, dalle 10 alle 12 informazione e screening di prevenzione oncologica urologica con medico volontario della Lilt, dalle 14.30 alle 18 screening oftalmico. Venerdì dalle 9 alle 11 test dell’udito,dalle 11 alle 12.30 Informazione e screening di prevenzione oncologica urologica, dalle 14.30 alle 18 Screening oftalmico pediatrico con oculisti e ortottisti della Pediatria dell’ospedale Misericordia. Sabato dalle 9 alle 12.30 consulenza benessere del rachide e pressoterapia. Gli screening offerti da Croce rossa si svolgeranno martedì mattina con i medici Alfonso Brescia (Associazione Alice), Tiziano Borgogni (15.30-18.30, benessere mentale), mercoledì dalle 10 alle 12 con Umberto Carini (ecodoppler), giovedì dalle 15.30 alle 18.30 sulle malattie Infettive (test), venerdì dalle 15.30 alle 18.30 ancora con Brescia, sabato mattina diabetologia (screening). Attivata una linea telefonica da Misericordia Grosseto per prenotare gli screening, attiva dalle 8.30 alle 18.30 al numero 349-7637754.

Maria Vittoria Gaviano