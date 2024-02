Iniziativa romantica in piazza. Cuore illuminato per San Valentino. Il Comune pensa agli innamorati

Una giunta romantica in vista di San Valentino con un cuore gigante sotto al palazzo municipale. Con l’obiettivo di richiamare qualche turista e visitatore fuori stagione. Il 14 febbraio è universalmente conosciuto come il giorno dell’amore, o perlomeno quello in cui viene maggiormente enfatizzato a livello mediatico e commerciale. La caccia al regalino di turno, alla rosa o al mazzolino di fiori, fanno ormai da padrone in vista del giorno degli innamorati. Così il Comune di Monte Argentario non ha voluto essere da meno, mostrando il suo lato romantico a tutti i suoi cittadini e non solo. Perché, in fin dei conti, il sindaco non nasconde una certa valenza che possa richiamare qualche visitatore.

Da un paio di giorni infatti, nel piazzale del Comune di Monte Argentario, fa mostra di sé un gigante cuore di colore rosso, ben visibile soprattutto la sera grazie all’illuminazione del simbolo dell’amore. Addobbi anche alla facciata del palazzo, con dei cuori posizionati sopra le finestre del palazzo, comprese le luci del municipio a colorare di rosso parte dei balconi presenti. Un’installazione piaciuta a molti e che ha fatto discutere qualcuno, ma inserita nel contesto di piazza delle Meraviglie a scopi appunto turistici, come sottolinea il sindaco Arturo Cerulli. "Non ci sono vere iniziative in programma per San Valentino – spiega il primo cittadino –, ma in certi contesti qualcuno si può muovere anche per andare a farsi una bella foto di fronte a un’installazione. Noi abbiamo deciso di creare questa cosa abbastanza minimale che però potrebbe attrarre qualcuno per farsi una bella foto a Porto Santo Stefano. Abbiamo pensato questa cosa particolare, che abbiamo posizionato tre giorni prima di San Valentino, per permettere di avere qualche giorno in più per andarsi a fare una foto. Insomma, diciamo che lo abbiamo fatto anche a scopo turistico. Poi se a qualcuno non piace pazienza, ognuno ha le sue opinioni".

La celebrazione dell’amore dunque quest’anno è a Porto Santo Stefano, che per qualche giorno diventa un po’ la meta di tutti gli innamorati. Non resta che vedere se l’iniziativa sortirà gli effetti sperati e, soprattutto, se sui social apparirà qualche fotografia scattata dalle coppie all’interno del cuore gigante del piazzale delle Meraviglie.

Andrea Capitani