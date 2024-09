Iniziativa del PetStore Conad: "Ritratti d’Amore" per il calendario

Cani, gatti, volatili e rettili, roditori e testuggini popolano le nostre case e i giardini. Il PetStore Conad di Grosseto, negozio specializzato di prodotti e accessori per animali in via Castiglionese, ad un anno di distanza dalla prima edizione conferma l’iniziativa "Ritratti d’Amore". L’iniziativa pernde il via oggi "e ha tutte le intenzioni – spiegano gli organizzatori – di superarsi, visto che prevede non soltanto la realizzazione gratuita di 60 scatti d’autore dei clienti del PetStore Conad con i loro compagni di vita animali, ma anche la realizzazione di un Calendario d’Amore 2025 di cui quegli stessi scatti saranno protagonisti".

Il PetStore Conad regalerà dunque a tutti i possessori di Carta Insieme Conad che da oggi faranno un acquisto di qualsiasi importo nel punto vendita un buono che darà diritto a uno scatto in compagnia del proprio amico animale e che sarà realizzato dal fotografo professionista Francesco Minucci. Con il buono i proprietari potranno entro il 23 ottobre (salvo esaurimento posti) prenotare un appuntamento per realizzare la fotografia.

Gli shootings fotografici avranno luogo su un set allestito nel locale posto a fianco del PetStore Conad e saranno organizzati a partire dal 3 ottobre.

Tutte le fotografie realizzate saranno inserite nel Calendario 2025, che sarà consegnato gratuitamente a tutti i partecipanti a partire da dicembre; saranno pubblicate sulla pagina facebook e sul profilo Instagram del punto vendita e, infine, saranno inviate in formato digitale ad alta risoluzione all’indirizzo e—mail di tutti i partecipanti a partire da novembre.