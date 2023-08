Inizia la festa della carne maremmana a Grosseto: Al "Francioli" buon cibo e musica

ll campo sportivo di Alberese "Oliviero Francioli" ospita, da domani a domenica 27 agosto, l’annuale "Festa della Carne Maremmana", l’evento dell’Asd Alberese, con la Proloco, il Parco Regionale della Maremma.

Un’occasione importante per gustare, in un ambiente sportivo e all’aria aperta, le prelibatezze tipicamente maremmane conosciute e invidiate in tutto il mondo. Non solo carne e buon cibo: sabato spettacolo di ballo Born to Dance, a Ferragosto alle 21.30 Musica live con gli "Amerikans", mercoledì 16 alle 21.30 musiche dal Mondo con le "Figliole", venerdì 18 alle 21.30 presentazione libro a cura di Carlo Sestini. Si prosegue sabato 19 alle 18 con l’incontro di calcio "Memorial Giorgioni", poi alle 21.30 esibizione della scuola di Ballo Bulli e Pupe, poi venerdì 25 alle 18 incontro di calcio Amichevole Juniores . Il programma continua sabato 26 alle 18 con lun incontro di calcio amichevole della prima squadra. A seguire alle 21.30 Cristiano e Fausto Billi cantano "De Andrè". Domenica 27 alle 21.30 serata musicale con i "Mataperros". Ad animare la festa sarà l’attività di pubblico spettacolo, resa possibile mediante l’istallazione di due attrazioni dello spettacolo viaggiante: tra queste "La Giostra Mini seggiolini" e i "Tiri Meccanici".