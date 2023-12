Infermieri di famiglia. Consegnati i nuovi zaini per le cure a domicilio Il Dipartimento delle Professioni Infermieristiche e Ostetriche dell'Asl ha dotato 105 nuovi zaini con ruote agli infermieri di famiglia e comunità, per facilitare il loro lavoro nei setting domiciliari. Uno strumento di lavoro essenziale per garantire l'assistenza in sicurezza.