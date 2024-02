Incontro tra Comune e Sib per evitare i ricorsi

Balneari: prosegue il dialogo tra sindacato e l’Amministrazione Benini per evitare la presentazione dei ricorsi contro la delibera di giunta del 29 dicembre scorso. Nuovo capitolo del confronto tra Sib-Confcommercio e il Comune per l’individuazione di una soluzione conciliativa che possa evitare i ricorsi collettivi al Tar Toscana da parte degli imprenditori balneari. L’atto amministrativo dava mandato agli uffici per le gare pubbliche di affidamento delle concessioni demaniali marittime, pur in mancanza dei necessari criteri governativi. Ieri mattina una delegazione del Sindacato italiano balneari Confcommercio guidata dal presidente provinciale Daniele Avvento è stata ricevuta dal sindaco Benini e dagli assessori Pecorini e Ricciuti.

"Il nostro obiettivo è la tutela dell’integrità delle imprese – afferma Daniele Avvento –. L’incontro è stato positivo e costruttivo, anche se non esaustivo. Il confronto prosegue in maniera aperta e leale, nel reciproco rispetto dei ruoli e nella speranza di evitare uno scontro. Ringraziamo l’Amministrazione di Follonica per averci ascoltato e per aver deciso di tenere aperto un dialogo costruttivo. Se per il sindacato impegnarsi in un contenzioso legale, annoso e turbolento, è prassi quotidiana, per gli imprenditori di Follonica, ma anche per il Comune stesso può risultare molto gravoso. I balneari di Follonica devono potersi concentrare al meglio sul proprio lavoro. La stagione 2024 è all’orizzonte e i ricorsi impegnerebbero verosimilmente anche i mesi estivi. Dall’altra parte gli uffici dell’Amministrazione comunale già alle prese con una cronica carenza di personale potrebbero vedersi costretti a rallentare il loro ordinario lavoro. Il Sindacato italiano balneari della provincia di Grosseto sta cercando una soluzione diversa".