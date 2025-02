Incontro nell’aula magna della Chelliana. Trump raccontato da Sangiuliano

L’ex ministro della cultura Gennaro Sangiuliano (nella foto) oggi sarà a Grosseto per la presentazione del suo libro ‘Trump. La rivincita’.

L’incontro si svolgerà nell’aula magna della biblioteca comunale Chelliana (in via Mazzini 36) alle 18. Insieme all’autore ci sarà il giornalista Rai Giuseppe Malara. L’incontro è organizzato da Proloco Grosseto, Comune di Grosseto, Mondadori Bookstore di Corso Carduccie diversi sponsor locali. Il libro, già uscito nel 2017, è stato aggiornato con gli ultimi eventi che hanno riportato Trump alla Casa Bianca, con nuovi capitoli che ripercorrono questi ultimi anni dai fatti di Capitol Hill ad oggi.

"La rivista Time ha proclamato Trump uomo dell’anno – ha dichiarato Sangiuliano all’Ansa, nei giorni scorsi – con una motivazione chiara: ‘La sua rinascita politica non ha paralleli nella storia americana’. Comunque la si pensi è il frutto di una grande tenacia. A Trump è riuscita una rielezione che ha solo un altro precedente nella storia americana: Grover Cleveland che fu il ventiduesimo e il ventiquattresimo presidente".

Il libro ripercorre quindi tutta la storia di Trump, le origini tedesche della famiglia, il nonno emigrante, gli studi di buon livello, l’ascesa come imprenditore. In queste pagine l’autore prova a spiegare le dinamiche del successo del tycoon: "Trump ha rigenerato il patriottismo americano che supera le divisioni e afferma l’essere comunità".

Fra i tratti messi in risalto, il neopresidente controlla il Senato, di misura la Camera dei Rappresentanti, e ribadisce un costante richiamo all’essere un movimento (Make America Great Again) anziché un partito in senso tradizionale.