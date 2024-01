Incontro dedicato al concetto di giustizia in Omero e in Esiodo

Una conferenza su "Il concetto di giustizia in Omero e in Esiodo". Si terrà domani alle 16, nell’aula delle Colonne al Polo Universitario Grossetano, Strada Ginori 43, l’incontro con il professor Mauro Tulli, ordinario di Letteratura Greca. L’evento è organizzato dalla Società Dante Alighieri, in collaborazione con la Fondazione Polo Universitario Grossetano. Mauro Tulli è professore di Lingua e Letteratura Greca all’Università di Pisa, membro del senato accademico nell’ateneo e componente del consiglio universitario nazionale. Una conferenza sul concetto di giustizia nell’epica greca. Themis esprime un’idea di giustizia legata al trascendente, in una società arcaica caratterizzata dall’oralità, Dike rappresenta un’evoluzione di questo pensiero e indica la giustizia nell’ambito della polis democratica. Ma è corretto distinguere troppo radicalmente tali principi? Come questi evolvono nel passaggio dalla poesia di Omero alle opere di Esiodo costituisce l’argomento di cui parlerà il professor Mauro Tulli.