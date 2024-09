Incontri per riflettere. Dalla musica all’introspezione

"Anime. Misteri nell’esitenza". E’ questo il titolo della giornata in programma domenica nell’hotel "L’Approdo", a Castiglione, che vedrà come relatori Riccardo Ducci (musicista, compositore e ricercatore) e Maria De Fàtima Araùjo Nery (pedagogista e psicopedagoga) che condurranno i partecipanti in un "viaggio" fra storia, musica, introspezione e benessere fisico e mentale. Un viaggio che avrà come meta la scoperta del punto di equilibrio interiore e la consapevolezza dell’importanza del prendersi cura di sè.

"Gli argomenti che saranno affrontati – spiegano gli organizzatori – sono di tipo ’Invariante’, ovvero sempre attuali e non modificabili. In un’epoca che sin dalla più estrema antichità veniva definita come estrema, questi temi accompagnano le nostre esistenze, messe incessantemente alla prova dalla complessità di un mondo che, per quanto paradossale possa apparire, richiede un costante, continuo adeguamento del nostro modo di pensare e di vivere".

Ruolo centrale spetta alla "Musica Saturnia", metodo di composizione poetico musicale scoperto da Riccardo Ducci dopo anni di studi e ricerche, un sistema che ha lo scopo di riportare equilibrio e benessere nel modo di pensare e nella vita dell’uomo.

I risultati dell’appilicazione di questo metodo saranno illustrati insieme alla professoressa Nery (docente con 30 anni di esperienza didattica, nonché direttrice di istituti d’infanzia) e verranno inoltre affrontati e spiegati temi difficilmente reperibili sulle tradizionali piattaforme mediatiche o su libri di testo, benché affondino le loro radici in concetti già conosciuti sin dalla più estrema antichità. E sarà svelato anche il mistero del quadrato Sator.

Ospiti della giornata (che prenderà il via alle 9.30 e si conluderà alle 18) Matilde Giordano (ballerina e coreografa) e Isabella Del Principe (cantante). Interventi, musica e danza si alterneranno nelle sessioni della mattina e del pomeriggio.

Per maggiori informazioni ed iscrizioni è possibile telefonare al 351 - 5011809.