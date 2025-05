Due incidenti e un’auto a fuoco, notte da brividi sulle strade grossetane

Grosseto, 31 maggio 2025 – Raffica di interventi dei vigili del fuoco della sede centrale di Grosseto nella notte tra venerdì 30 e sabato 31 maggio.

Il primo intervento è stato un incidente stradale sulla strada provinciale del Cristo, all’incrocio con via Castiglionese. Una donna, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo dell’auto mentre affrontava una curva, finendo fuori strada e andando a finire la sua corsa contro un albero. All’arrivo sul posto la squadra dei vigili del fuoco ha trovato la conducente ancora all’interno dell’abitacolo. I soccorritori l’hanno estratta e affidata alle cure del personale sanitario.

L'intervento dei vigili del fuoco a Batignano

Il secondo intervento è avvenuto sulla stra provinciale 154, in località Grancia, sempre per un incidente stradale. Una donna alla guida di un’auto è rimasta coinvolta in un incidente. Al momento dell’arrivo dei vigili del fuoco la conducente era già stata presa in carico dai sanitari presenti sul posto. Sono in corso rilievi per accertare la dinamica dell’accaduto. Vista la gravità delle condizioni della conducente, una donna di 43 anni, è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso Pegaso 2. La paziente è stata trasportata in codice 2 all'ospedale Misericordia di

Grosseto.

Infine il terzo intervento è andato in scena nella frazione di Batignano, dove è stato segnalato un principio di incendio su un’autovettura. Il tempestivo arrivo della squadra della prima partenza dalla sede centrale ha permesso di circoscrivere rapidamente le fiamme, evitando che il rogo si estendesse all’intero veicolo.