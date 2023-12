Incidente sulla strada di Punta Ala. Auto finisce contro un albero. Giardiniere muore a 30 anni

CASTIGLIONE

Probabilmente la strada era molto scivolosa, perché bagnata. E l’auto ha perso aderenza ed è andata a schiantarsi contro un albero. Ribaltandosi poco dopo nella fossetta laterale. Sergiu Costel Avieritei, 30 anni, giardiniere di nazionalità romena, è morto così, ieri mattina poco dopo le 7 sulla strada provinciale 61 che porta a Punta Ala. Strada che avrà percorso chissà quante volte. Il trentenne stava andando a lavorare nella ditta di giardinaggio, la "Gardens", dove era impiegato insieme al fratello. Da quello che è stato ricostruito dai carabinieri della stazione di Punta Ala, che sono stati chiamati per l’intervento, sembra che Costel abbia perso il controllo della sua auto finendo contro un albero che si trova al lati della carreggiata. Non si esclude che l’operaio abbia perso il controllo dell’auto per colpa della strada scivolosa. Non riuscendo più a controllare il veicolo che è finito contro un albero, prima di ribaltarsi nella fossetta adiacente. All’arrivo dei soccorsi l’uomo era già deceduto. Ad accorgersi dell’incidente e a dare l’allarme è stato un collega del 30enne: anche lui si stava dirigendo a lavoro quando ha notato l’auto ribaltata. Ha chiamato immediatamente i soccorsi, ma non c’era più nulla da fare.

Sono arrivati i medici con le ambulanze della Misericordia di Follonica e di Castiglione, l’elisoccorso Pegaso 2 che però non è atterrato perchè l’uomo era già morto dopo l’impatto. Sergiu era molto conosciuto nella zona e profondo il cordoglio di amici e colleghi di lavoro. Lascia una bimba di tre anni. La Procura ha disposto l’autopsia per stabilire con certezza la causa della morte.