Incidente a Scarlino, tre feriti nello scontro fra due auto

Scarlino (Grosseto), 10 maggio 2024 – Paura a Scarlino per un incidente nel quale sono rimaste coinvolte due vetture. Tre le persone che sono state curate dal 118. Due di loro sono in codice giallo e una in codice verde. L’incidente è accaduto in località Puntone.

Sono intervenuti automedica di Follonica, ambulanza della Misericordia di Castiglione della Pescaia, un’ambulanza da Scarlino, forze dell'ordine e vigili del fuoco.

Tutti i feriti sono stati trasportati all’ospedale di Grosseto. Si tratta di due donne, di 59 anni e di 34 anni, entrambe in giallo e di un uomo di 49 anni (codice verde).