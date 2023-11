Incidente a Porto Santo Stefano, tre feriti

Porto Santo Stefano (Grosseto), 16 novembre 2023 – Incidente stamani poco dopo le ore 08 in via Campone a Porto Santo Stefano. Due auto si sono scontrate per cause in corso di accertamento. Un uomo e una donna, entrambi di 38 anni, sono stati portati dai sanitari del 118 della Asl Toscana sud est in codice 2 all’ospedale Misericordia di Careggi. Un altro uomo è stato trasferito all’ospedale fiorentino di Careggi con elisoccorso Pegaso 2, sempre in codice 2. Sul posto anche le ambulanze infermieristiche della Misericordia di Porto Santo Stefano e della Croce Rossa di Monte Argentario e le forze dell'ordine.