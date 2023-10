Il sogno di Mattias infranto sulla Senese. Forse un malore prima dell’incidente mortale

Grosseto, 12 ottobre 2023 – Altra tragedia sulla Senese all’altezza di Montorsaio. Un’altra croce su una delle strade più pericolose della Maremma. Troppo gravi le ferite riportate a seguito della caduta dalla moto di Mattias Haag, un cittadino tedesco di 68 anni che da anni abitava in un podere nella zona di Pancole, nel Comune di Scansano. L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio intorno alle 13: l’uomo stava viaggiando con la moto in direzione Grosseto quando è stato visto spostarsi improvvisamente verso sinistra fino a colpire il guard rail e finire rovinosamente a terra.

A dare l’allarme la moglie dell’uomo che lo stava seguendo in auto poco distante. Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorsi, l’ambulanza infermieristica di Arcidosso e l’elisoccorso Pegaso. La strada è stata chiusa per permettere soccorsi più celeri. ma non sono serviti a nulla: l’uomo è deceduto mentre era in volo sull’elisoccorso in attesa di arrivare alle Scotte. L’uomo stava viaggiando verso Grosseto in sella alla sua moto d’epoca quando ha iniziato a deviare stranamente la sua traiettoria in modo anomalo. Lo ha raccontato la donna.

L’uomo infatti si è schiantato come se avesse perso conoscenza e senza frenare a causa di un malore improvviso. L’uomo è stato comunque rianimato a lungo dai medici dell’elisoccorso ma quel filo di speranza si è spezzato quando la donna è stata avvisata che il cuore del marito aveva cessato di battere appena l’elicottero si era alzato in volo. Sul posto anche il Pm Salvatore Ferraro che ha disposto l’autopsia sulla salma.