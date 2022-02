Grosseto, 9 febbraio 2022 - Incidente sul lavoro oggi, 9 febbraio, in un cantiere edile a Braccagni, frazione di Grosseto, dove un operaio di 32 anni, di origine straniera, è in gravi condizioni dopo essere caduto da un ponteggio. L'uomo è stato soccorso dagli altri operai che hanno chiamato i soccorsi.

Sul posto è intervenuta un'ambulanza della Croce Rossa di Grosseto insieme ai sanitari del 118. L'uomo, in condizioni gravi ma stabili secondo quanto appreso, è stato trasferito con l'elicottero Pegaso all'ospedale Le Scotte di Siena. In Toscana oggi si è verificato un altro grave incidente sul lavoro costato la vita a un operaio di 58 anni in una cartiera a San Marcello Piteglio (Pistoia)