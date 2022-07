Grosseto, grave incidente stradale per un ciclista

Grosseto, 15 luglio 2022 - Un altro grave incidente stradale sulle due ruote si è verificato questa mattina a Grosseto, nel Comune di Scarlino. Il fatto è accaduto intorno alle 8,30 lungo la strada sterrata che collega Cala Violina a Cala Martina. Grave un ciclista che è stato soccorso sul posto dalla Croce rossa di Follonica. L'uomo è stato trasportato con Pegaso all'ospedale Le Scotte di Siena in codice rosso. Non è ancora chiara la dinamica dell'impatto. Sono giorni di sangue sulle strade del grossetano. La città è ancora sotto shock per la tragedia di Braccagni dove ieri un gruppo di ciclisti è stato travolto da un'auto sulla Vecchia Aurelia. Quattro le vittiime: il conducente della vettura, colpito da un malore e tre ciclisti che da Massa Marittima stavano rientrando a Gorsseto.

Notizia in aggiornamento.