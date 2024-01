Ragazzino ferito dai fuochi d’artificio: è grave. Trasportato col Pegaso a Careggi

Grosseto, 1 gennaio 2023 – Ferito gravemente un ragazzino minorenne a Grosseto per lo scoppio di un botto, di un fuoco di artificio, durante i festeggiamenti di Capodanno. L'incidente c'è stato in via Mazzini verso le ore 1.15 ed è intervenuto il 118. Il minore, spiega la Asl Toscana Sud Est, è stato portato in un primo momento all'ospedale cittadino Misericordia in codice giallo, ma poi è stato trasferito all'ospedale di Careggi (Firenze) con l'elicottero Pegaso 2.

Sul posto erano andati i sanitari dell'automedica di Grosseto e di un'ambulanza della Misericordia di Grosseto. Nella serata del 31 dicembre, sempre a Grosseto, in via Repubblica di San Marino, verso le 22.15 il 118 è intervenuto per un altro ragazzo minore, feritosi in una caduta accidentale. Si è procurato dei traumi ed è stato portato all'ospedale Le Scotte di Siena con l'elisoccorso. Sul posto erano intervenuti anche in questo caso i sanitari di un'ambulanza della Misericordia di Grosseto e di un'automedica di Grosseto.