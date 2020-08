Orbetello (Grosseto), 3 agosto 2020 - Tamponamento sulla strada statale Aurelia, corsia sud al km 155 + 500 in località Fonteblanda nel comune di Orbetello. Un'autovettura, un furgone e due autoarticolati, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale, si sono scontrati.

Nel sinistro tutti i conducenti e occupanti dei mezzi coinvolti sono rimasti incolumi, tranne piccole lievi escoriazioni valutate sul posto dal personale del 118. La stradale è al momento bloccata al traffico. Sul posto i vigili del fuoco.