Follonica, donna investita da uno scooter: trasferita con l’elisoccorso

Follonica, 27 giugno 2025 – Paura a Follonica in via Litoranea nel primo pomeriggio di venerdì 27 giugno. Una donna di 46 anni è stata investita da uno scooter mentre attraversava. Da capire la dinamica. Diverse le persone che hanno assistito alla scena e che hanno chiamato il 118. La donn aveva diverse ferite. A intervenire è stata un’ambulanza della Croce rossa di Follonica con infermiere. La persona investita aveva diverse ferite ed è stata trattata in codice giallo. Il personale medico ha deciso per il trasferimento con l’elicottero Pegaso all’ospedale di Siena. Per i rilievi è intervenuta la polizia municipale.