Incidente di sera a Gavorrano. Ferito 62enne

GAVORRANO

Incidente stradale sul territorio comunale di Gavorrano. Probabilmente anche a causa delle ingenti piogge che hanno interessato gran parte del pomeriggio di sabato. Un uomo di 62 ani è rimasto ferito nella tarda serata di sabato in un incidente avvenuto a Gavorrano. Erano le 19.20. Non si conosce l’esatta dinamica. Sono comunque stati allertati i soccorsi e sul posto è intervenuta l’automedica di Follonica e l’ambulanza della Croce rossa di Gavorrano. Dopo i primi accertamenti sul posto, l’uomo è stato trasportato in codice 2 al pronto soccorso dell’ospedale Misericordia di Grosseto. Le sue condizioni fin da subito non sono apparse molto gravi. Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche le forze dell’ordine, per capire che cosa fosse accaduto e per regolare la viabilità, anche in considerazione delle cattive condizioni meteo che in quel momento insistevano nella zona.