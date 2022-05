Grosseto, scontro tra due auto: quattro i feriti. Traffico bloccato

Grosseto, 16 maggio 2022 - Incidente stradale in mattinata nei pressi di Albinia, sulla strada provinciale della Parrina all’altezza del bivio per il vivaio dell'omonima azienda agrituristica "Antica Fattoria la Parrina". Le cause dell'incidente, che ha visto lo scontro di due autovetture, sono ancora in corso di accertamento.

Dalle prime informazione sembra che l'incidente sia avvenuto perché uno dei due veicoli non ha rispettato una precedenza. Lo scontro ha provocato ingenti danni a entrambi i mezzi coinvolti. Il traffico è rimasto bloccato nelle due direzioni di marcia sino alla rimozione delle auto da parte dei carro attrezzi.

Quattro i feriti, fortunatamente non gravi, tutti trasferiti con diagnosi di prolitrauma e trattenuti per accertamenti al pronto soccorso dell’ospedale Civile di Orbetello. Sul posto sono intervenuti Polizia, Croce Rossa Italiana e Confraternita della Misericordia, che hanno soccorso i feriti con due ambulanze di rianimazione.