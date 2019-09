Grosseto, 17 gennaio 2019 - Spaventoso incidente questa notte dopo le 2,30 sull'Aurelia, dopo l'uscita di Alberese in direzione Roma. Un'auto dopo aver sbandato si è schiantata contro il guard-rail per poi ribaltarsi. Sul posto, oltre al personale medico del 118, i vigili del fuoco che hanno liberato l'automobilista dal groviglio di lamiere. L'uomo è stato poi trasportato all'ospedale di Grosseto. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi

