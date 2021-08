Grosseto, 10 agosto 2021 - Ritardi dei treni fino a due ore in provincia di Grosseto: un incendio tra le stazioni di Albinia e Orbetello interessa la linea ferroviaria e ha fatto accumulare ritardi subito notevoli a diversi convogli, che si sono dovuti fermare per l'intervento dei vigili del fuoco. Le fiamme sono vicine alla linea e la circolazione è giocoforza ferma. Sono già stati attivati pullman sostitutivi tra le due stazioni.

‼️🚆Per un intervento dei vigili del fuoco a causa di un incendio nei pressi della sede ferroviaria, la circolazione è interrotta tra le stazioni di ALBINIA e ORBETELLO. I treni regionali potranno subire ritardi fino a 120 minuti, cancellazioni e variazioni. pic.twitter.com/yLE4bfg1eV — Muoversi in Toscana (@muoversintoscan) August 10, 2021

Ci potranno essere anche cancellazioni di treni. Ci sono subito due regionali fermi sulla linea. Il treno regionale 4131 (Pisa Centrale - Roma Termini) è fermo ad Albinia, ad ora non subisce variazioni di percorso; il treno regionale 4132 (Roma Termini - Pisa Centrale) fermo è fermo a Orbetello e ad ora non subisce variazioni di percorso. Il monitoraggio della situazione avviene anche tramite Muoversi in Toscana, il servizio regionale che monitora i trasporti in tutta la regione.

Primi treni interessati:

Treno regionale 4131 (Pisa Centrale - Roma Termini) fermo ad ALBINIA, ad ora non subisce variazioni di percorso;

Treno regionale 4132 (Roma Termini - Pisa Centrale) fermo a ORBETELLO, ad ora non subisce variazioni di percorso — Muoversi in Toscana (@muoversintoscan) August 10, 2021

In arrivo bus sostitutivi che effettuano servizio a spola fra le due stazioni.