Auto prende fuoco durante la marcia, paura sull’Aurelia

Grosseto, 20 gennaio 2025 – Paura sull’Aurelia, all’altezza di Braccagni, per un automobilista che ha visto la sua auto andare a fuoco durante la marcia.

Il conducente è riuscito prontamente ad accostare nei pressi di una piazzola di sosta in attesa della squadra dei vigili del fuoco di Grosseto, che hanno provveduto a spegnere il veicolo e il principio di incendio della fronda di un pino in prossimità del veicolo in fiamme. Non ci sono feriti. Sul posto anche la polizia stradale e personale Anas.